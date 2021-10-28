Минюст РФ представил новый Кодекс об административных правонарушениях
Административный кодекс в новой редакции ужесточает ответственность водителей за ряд нарушений правил дорожного движения. Так, штраф для нетрезвых водителей, которые перевозят детей до 16 лет, составит 50 тысяч рублей
Министерство юстиции России представило проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которому еще предстоит ряд согласований.
Административный кодекс в новой редакции ужесточает ответственность водителей за ряд нарушений правил дорожного движения. Так, штраф для нетрезвых водителей, которые перевозят детей до 16 лет, составит 50 тысяч рублей. Также автомобилиста могут наказать лишением прав на управление транспортным средством на срок от двух до трех лет.
Лишение водительских прав на срок от 12 месяцев до 1,5 лет предусмотрено и за грубое нарушение ПДД более двух раз в течение одного года.
В новом проекте КоАП в большинстве сохраняются действующие размеры автомобильных штрафов, а также предполагается замена денежного взыскания предупреждением за впервые совершенное правонарушение.
Кроме того, в кодексе прописан запрет на суммирование штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений.
Новый Административный кодекс вводит штрафы в размере до 5 тысяч рублей за выгул собак из списка опасных пород без намордника и поводка. Для сравнения, действующая редакция кодекса не предусматривает за это никакой административной ответственности.