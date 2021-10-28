Меню
Общество
Россияне объявили бойкот продукции «Мираторга»
28 октября 2021, 13:44

Минюст РФ представил новый Кодекс об административных правонарушениях

Административный кодекс в новой редакции ужесточает ответственность водителей за ряд нарушений правил дорожного движения. Так, штраф для нетрезвых водителей, которые перевозят детей до 16 лет, составит 50 тысяч рублей

Минюст РФ представил новый Кодекс об административных правонарушениях
Фото: adm-pravo.ru

Министерство юстиции России представило проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которому еще предстоит ряд согласований.

Административный кодекс в новой редакции ужесточает ответственность водителей за ряд нарушений правил дорожного движения. Так, штраф для нетрезвых водителей, которые перевозят детей до 16 лет, составит 50 тысяч рублей. Также автомобилиста могут наказать лишением прав на управление транспортным средством на срок от двух до трех лет.

Лишение водительских прав на срок от 12 месяцев до 1,5 лет предусмотрено и за грубое нарушение ПДД более двух раз в течение одного года.

В новом проекте КоАП в большинстве сохраняются действующие размеры автомобильных штрафов, а также предполагается замена денежного взыскания предупреждением за впервые совершенное правонарушение.

Кроме того, в кодексе прописан запрет на суммирование штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений.

Новый Административный кодекс вводит штрафы в размере до 5 тысяч рублей за выгул собак из списка опасных пород без намордника и поводка. Для сравнения, действующая редакция кодекса не предусматривает за это никакой административной ответственности.

Материалы по теме
Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам
Депутат-единоросс предложил увеличить штрафы за неповиновение полиции во время митинга
Минюст сообщил об увеличении в пять раз минимального размера штрафа за административные нарушения
Сейчас на главной
Пенсионный фонд приостановил строительство своих новых «дворцов»
ПФР
Пенсионный фонд приостановил строительство своих новых «дворцов»
Пенсионный фонд России приостановил строительство всех своих новых зданий. Такое решение было принято после заседания Госдумы, в ходе которого депутаты раскритиковали организацию за расточительство
Кремль работает над новой информационной кампанией по пропаганде вакцинации
вакцина от коронавируса
Кремль работает над новой информационной кампанией по пропаганде вакцинации
Администрация президента России начала подготовку новой информационной кампании по продвижению прививок против коронавируса. Прежняя кампания была признана неэффективной – россияне отказываются вакцинироваться даже на фоне катастрофической статистики
Авторская колонка
Не вижу причин для радости
В конце августа «Газпром» подписал с правительством Венгрии договор о поставках газа в страну в обход Украины. Через «Турецкий поток». Для Украины тяжёлым бременем станет огромный, дорогостоящий – и при этом используемый на десятую часть своих возможностей, актив
Авдерин Валерий
Франция обвинила президента Белоруссии в организованной торговле людьми
мигранты
Франция обвинила президента Белоруссии в организованной торговле людьми
В ходе заседания комитета в Сенате Франции по вопросу миграционного кризиса в Евросоюзе Клеман Бон заявил, что торговля людьми организована семьей Лукашенко напрямую, с участием третьих стран
Вплоть до пожизненного
пытки заключенных
Вплоть до пожизненного
Основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал открытое письмо на имя президента Владимира Путина с призывом ужесточить уголовную ответственность за пытки заключенных
Россия вошла в тройку лидеров стран с высокой смертностью из-за «селфи»
смертность
Россия вошла в тройку лидеров стран с высокой смертностью из-за «селфи»
Испанские ученые опубликовали результаты исследования, в ходе которого они подсчитали количество смертей и тяжелых травм при попытке сделать эффектное «селфи». Россия по количеству таких смертей вошла в тройку лидеров
Разработчик «Спутника V» заявил, что может вычислить всех граждан с купленными сертификатами о прививке
вакцина от коронавируса
Разработчик «Спутника V» заявил, что может вычислить всех граждан с купленными сертификатами о прививке
Глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что может вычислить всех граждан, кто купил сертификат о вакцинации без прививки
Власти Москвы запретили автосервисам и шиномонтажам работать в локдаун
локдаун
Власти Москвы запретили автосервисам и шиномонтажам работать в локдаун
Сергей Собянин запретил работу автосервисов и шиномонтажей на период нерабочих дней Такое решение было принято городскими властями, несмотря на то, что для водителей наступил сезон смены летней резины на зимнюю
Россияне научились подделывать импортные сертификаты о вакцинации
вакцина от коронавируса
Россияне научились подделывать импортные сертификаты о вакцинации
Стоимость сертификата о вакцинации Pfizer и другими импортными препаратами, которые официально признаны ВОЗ, стоит от 10 до 56 тысяч рублей и позволяет его обладателю путешествовать по миру
«Реальное число политзаключенных существенно выше»
политзаключенные
«Реальное число политзаключенных существенно выше»
Правозащитники сообщили, что число политзаключенных в современной России сравнялось с аналогичным показателем позднего СССР – до того, как президент Михаил Горбачев их не амнистировал
Авторская колонка
«Столыпинский вагон» Ногинск-Ярославль
Прошло 2 месяца спокойной жизни в СИЗО-11 города Ногинска. Фразу «с вещами на выход» я воспринял без истерики. Этап – стихийное бедствие для любого арестанта. Только транзитники всех тюрем радуются возможности покинуть переполненные камеры карантина
Шестун Александр
Коронавирус может стать «спусковым крючком» для развития болезни Альцгеймера
коронавирус
Коронавирус может стать «спусковым крючком» для развития болезни Альцгеймера
В 2020 году в США скончалось на 42 тысячи больше пациентов с болезнью Альцгеймера, чем в допандемийные годы. Кроме того, число людей, которым с начала пандемии коронавируса был поставлен этот диагноз, выросло в два раза
Общество
Из Хабаровского края в Китай незаконно вывезли лесоматериалы на 3,2 млрд рублей
По версии следствия, с июня 2015 года по сентябрь 2019 года две хабаровские компании-экспортеры пиломатериалов из хвойных пород предоставляли в ФТС фиктивные документы, в которых была занижена таможенная стоимость леса
Власти Израиля в ноябре разрешат въезд в страну привитым «Спутником V» туристам
вакцина от коронавируса
Власти Израиля в ноябре разрешат въезд в страну привитым «Спутником V» туристам
Израиль планирует разрешить въезд в страну туристам привитых российской вакциной «Спутник V». Такое решение было принято на совещании у главы правительства Нафтали Беннета
Московские чиновники попросили алкомаркеты закрыться на время мини-локдауна
карантин
Московские чиновники попросили алкомаркеты закрыться на время мини-локдауна
В Москве на период нерабочих дней закрываются алкомаркеты. Накануне владельцы торговых точек получили от управ и префектур уведомление о необходимости приостановить свою работу
Всеобщая вакцинация вместо локдауна
вакцина от коронавируса
Всеобщая вакцинация вместо локдауна
Представители российского бизнеса обратились к властям с призывом сделать вакцинацию граждан от коронавируса фактически обязательной, но бесплатной даже в частных клиниках
Сестра жены Сергея Шойгу вслед за другими родственниками министра занялась бизнесом
Сергей Шойгу
Сестра жены Сергея Шойгу вслед за другими родственниками министра занялась бизнесом
Родная сестра супруги главы Минобороны России Сергея Шойгу Елена Антипина, как и другие члены семьи высокопоставленного чиновника, решила заняться бизнесом
В Сочи суд арестовал 11 тысяч земельных участков с жилыми домами
земля
В Сочи суд арестовал 11 тысяч земельных участков с жилыми домами
Центральный районный суд Сочи арестовал более 11 тысяч земельных участков, на которых построены частные жилые дома. Данное решение было принято в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве