В Череповце на химзаводе «ФосАгро» произошел выброс аммиака. Есть пострадавшие
В Череповце Вологодской области на местном химическом заводе произошел выброс аммиака. В результате происшествия пострадали три человека. Сотрудники получили ожоги верхних дыхательных путей
В Череповце Вологодской области на местном химическом заводе произошел выброс аммиака. В результате происшествия пострадали три человека.
Выброс аммиака произошел на предприятии по производству фосфорсодержащих минеральных удобрении, уточняет «Интерфакс».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники регионального управления МЧС, Роспотребнадзора и врачи «скорой помощи».
Специалисты проводят замеры уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
В АО «Апатит» (входит в «ФосАгро»), которому принадлежит химзавод, заявили, что угрозы окружающей среде и местным жителям в результате выброса аммиака нет. В компании уточнили, что на производстве произошла внеплановая остановка оборудования, сработала система защиты. Выброс аммиака произошел через противоаварийное отверстие. Трое сотрудников получили ожоги верхних дыхательных путей.