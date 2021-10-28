28 октября 2021, 12:48
Непривитых от коронавируса помощников депутатов перестанут пускать в Госдуму
Совет Государственной думы принял решение с 9 ноября пускать в здание парламента только тех сотрудников, кто сделал прививку от коронавируса или имеет справку о перенесенном заболевании
Фото: Яндекс.Дзен
Совет Государственной думы принял решение с 9 ноября пускать в здание парламента только тех сотрудников, кто сделал прививку от коронавируса или имеет справку о перенесенном заболевании.
Новые правила пока распространяются только на сотрудников аппарата нижней палаты парламента и помощников депутатов. К самим народным избранникам пока такие требования не выдвигаются.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос о допуске непривитых депутатов на пленарные заседания должен решаться коллегиально. «Не пускать в Думу нельзя. Но эта тема должна быть в повестке», - отметил политик.