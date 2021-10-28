Кремль работает над новой информационной кампанией по пропаганде вакцинации
Администрация президента России начала подготовку новой информационной кампании по продвижению прививок против коронавируса. Прежняя кампания была признана неэффективной – россияне отказываются вакцинироваться даже на фоне катастрофической статистики
Администрация президента России начала подготовку новой информационной кампании по продвижению прививок против коронавируса. Прежняя кампания была признана неэффективной – россияне отказываются вакцинироваться даже на фоне катастрофической статистики заболеваемости и смертности от COVID-19.
По данным «Коммерсанта», ранее пропагандой вакцинации от коронавируса в основном занималась АНО «Национальные приоритеты». Ответственные кремлевские чиновники пришли к выводу, что организация продвигала прививки слишком агрессивно, негативно, и как следствие, неэффективно.
На недавнем совещании у первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко было решено, что теперь информационная кампания будет более мягкой. В частности, россиян будут убеждать в том, что только после прививки можно жить полной жизнью.
В рамках пропаганды вакцинации также будет проводиться борьба с антипрививочниками.
По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 22 октября как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили более 53 млн человек. Обе прививки сделали 49 млн человек – это примерно треть населения. Сколько среди них людей с купленными сертификатами о вакцинации, неизвестно.