Программиста, передавшего Gulagu.net видеоархив пыток заключенных, заочно арестовали
Российский суд заочно арестовал программиста и бывшего заключенного Сергея Савальева, который передал правозащитникам секретный архив ФСБ и ФСИН с записями чудовищных пыток в колониях и изоляторах
Российский суд заочно арестовал программиста и бывшего заключенного Сергея Савальева, который передал правозащитникам секретный архив ФСБ и ФСИН с записями чудовищных пыток в колониях и изоляторах.
На основании постановления суда Сергея Савельева в ближайшее время объявят в международный розыск. Ранее в Gulagu.net сообщили, что программист находится во Франции под охраной. Власти страны обещали предоставить ему политическое убежище.
В МВД заявили РИА Новости, что Сергей Савельев с 2018 года по декабрь 2020 года, работая в саратовской туберкулезной больнице ФСИН, получил неправомерный доступ к «охраняемой законом» компьютерной информации, скопировал ее и передал посторонним лицам для обнародования в прессе.
Отметим, что «охраняемой законом» информацией силовики считают записи пыток и изнасилований заключенных, которые совершались так называемыми «активистами» по приказу администрации исправительных учреждений. Пытки снимались на служебные видеорегистраторы и хранились с целью вымогательства у зэков денег или склонения их к сотрудничеству.
По данным Znak.com, уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» ведут саратовские силовики. Ранее СКР по Саратовской области возбудил несколько дел по факту издевательств над заключенными в туберкулезной больнице после публикации видео пыток, однако никаких задержаний в рамках этих день произведено не было.