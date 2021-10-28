28 октября 2021, 11:46
В России за сутки выявили 40 096 новых случаев заражения COVID-19. Это рекорд
В России по данным на утро 28 октября зарегистрировано 40 096 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель суточного приросла заболевших с начала пандемии
Фото: Комсомольская правда
В России по данным на утро 28 октября зарегистрировано 40 096 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель суточного приросла заболевших с начала пандемии.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в результате осложнений, вызванных новой инфекцией, скончались 1159 человек. Это также рекордный показатель смертности с февраля 2020 года.
В Москве за сутки выявили 8440 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 3186, в Московской области – 2639, в Самарской области – 1357.