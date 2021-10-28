ФСО предложила запретить посетителям Московского Кремля передвигаться на самокатах и велосипедах
Федеральная служба охраны (ФСО) России подготовила проект приказа, согласно которому посетителям Александровского сада и Красной площади в Москве будет запрещено передвигаться на велосипедах, самокатах, роликах «и других подобных средствах передвижения»
Федеральная служба охраны (ФСО) России подготовила проект приказа, согласно которому посетителям Александровского сада и Красной площади в Москве будет запрещено передвигаться на велосипедах, самокатах, роликах «и других подобных средствах передвижения».
В настоящее время этот документ проходит общественную экспертизу.
Согласно действующим правилам, посетителям Московского Кремля запрещено ходить по газонам, распивать спиртные напитки, запускать беспилотные летательные аппараты, разводить огонь, применять фейерверки и другую пиротехнику, играть на музыкальных инструментах, петь и танцевать.
Напомним, что российские власти уже несколько месяцев обсуждают вопрос о введении ограничений для пользователей электросамокатов из-за резкого роста количества аварий с их участием. Так, в Москве и Санкт-Петербурге ограничили скорость для данного вида транспорта.