Подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его жены и сына нашли мертвым в камере изолятора
Задержанный по подозрению в убийстве банкира Михаила Яхонтова, его жены и 8-летнего сына Андрей Скрипкин покончил с собой в белорусском изоляторе. Сегодня его должны были доставить в Москву для проведения следственных действий
Задержанный по подозрению в убийстве банкира Михаила Яхонтова, его жены и 8-летнего сына Андрей Скрипкин покончил с собой в белорусском изоляторе. Сегодня его должны были доставить в Москву для проведения следственных действий.
О гибели главного подозреваемого сообщает телеканал РЕН ТВ. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, что Андрей Скрипкин был задержан 27 октября на территории Беларуси. Вечером того же дня Кунцевский райсуд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.
По данным «Интерфакса», на первом же допросе подозреваемый признался в убийстве Михаила Яхонтова и членов его семьи. Мужчина заявил, что пришел к бывшему партнеру обсудить дела, но беседа переросла в ссору, а ссора – в драку.
Затем Скрипкин Яхонтова на пол и связал его, а затем проделал тоже самое с его женой и ребенком. Он заставлял банкира выполнить свои требования, но тот отказывался, тогда Скрипкин стал шантажировать Яхонтову убийством семьи. Получив очередной отказ, Скрипкин расправился со всеми членами семьи.