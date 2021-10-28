Основатель Gulagu.net в открытом письме призвал президента ужесточить наказание за пытки заключенных
Основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал открытое письмо на имя президента Владимира Путина с призывом ужесточить уголовную ответственность за пытки заключенных
Основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал открытое письмо на имя президента Владимира Путина с призывом ужесточить уголовную ответственность за пытки заключенных, а также взять ситуацию с систематическими издевательствами над арестантами в учреждениях ФСИН и наказать виновных за обнародованные преступления.
Напомним, что ранее организация Gulagu.net получила секретный архив ФСБ и ФСИН с записями пыток заключенных, снятых на служебные видеорегистраторы. Несколько записей с изнасилованиями зэков уже были опубликованы правозащитниками и взывали широкий общественный резонанс из-за демонстрации чудовищных кадров.
По словам правозащитников, издевательства происходили с ведома и по приказу сотрудников тюремной администрации, которые затем использовали эти видео для вымогательства денег или для склонения пострадавших арестантов к сотрудничеству.
«В России недобросовестные силовики, прикрываясь властью и погонами, бьют, пытают и насилуют сограждан, которые находятся в заведомо беспомощном состоянии и положении. Пострадавших потом могут еще недели держать на вязках, закалывать психотропными препаратами с целью подавления воли, у них нет возможности фиксировать следы побоев и пыток и обращаться срочно в МВД/СК, и подобные преступления должны наказываться реальным сроком лишения свободы вплоть до пожизненного», - написал в своем письме Владимир Осечкин.
Правозащитник призвал президента провести расследование более чем по 200 жалобам Gulagu.net на пытки в учреждениях ФСИН, а также строго наказать сотрудников ФСБ и ФСИН, которые «злоупотребляли служебным положением, соучаствовали в фальсификации доказательств против правозащитников»,