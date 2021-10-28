Россия вошла в тройку лидеров стран с высокой смертностью из-за «селфи»
Испанские ученые опубликовали результаты исследования, в ходе которого они подсчитали количество смертей и тяжелых травм при попытке сделать эффектное «селфи». Россия по количеству таких смертей вошла в тройку лидеров
Испанские ученые опубликовали результаты исследования, в ходе которого они подсчитали количество смертей и тяжелых травм при попытке сделать эффектное «селфи». Россия по количеству таких смертей вошла в тройку лидеров.
Чаще всего люди погибают и получают тяжелые травмы при попытке сделать «селфи» в Индии, США и России. Специалисты подсчитали, что с 2008 года во время «селфи» серьезно пострадали 433 человека, из которых 379 скончались. Чаще всего такие происшествия случаются с туристами. Средний возраст погибших составил 24,4 года, сообщает Znak.com со ссылкой на Journal of Travel Medicine.
Впервые смерть при попытке сделать «селфи» была зафиксирована в 2008 году, в 2013 году по этой же причине скончались уже три человека, а к 2019 году количество смертей выросло до 68.
Исследователи отметили, что пандемия коронавируса и жесткие ограничения положительно повлияли на статистику. В 2020 году из-за «селфи» погибли или травмировались 37 человек. Однако с постепенным снятием ограничений и возобновившимся туризмом статистика снова стала ухудшаться. Так, в первой половине текущего года погиб 31 человек, а к концу года эта цифра может вырасти.
Самой частой причиной смерти при селфи называют падение с высоты (49,9%) и на транспорте (28%). Самое большое количество смертей за весь период исследования зафиксировали в Индии (26%), США (10%) и в России (8,7%).