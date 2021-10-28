28 октября 2021, 04:20
В подмосковном отеле нашли мертвым экс-главу УФСБ по Ярославской области
Тело чекиста нашли в гостинице, расположенной в деревне Вырубово Одинцовского района. По данным следствия, 62-летний Александра Кубасов заселился в отель 9 октября, а в последнее дни он перестал отвечать на звонки
Фото: yarwiki.ru
В подмосковном отеле найден мертвым бывший начальник управления ФСБ России по Ярославской области Александр Кубасов.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что тело чекиста нашли в гостинице, расположенной в деревне Вырубово Одинцовского района. По данным следствия, 62-летний Александра Кубасов заселился в отель 9 октября, а в последнее дни он перестал отвечать на звонки.
Чекиста без признаков жизни обнаружили 26 октября. По предварительным данным, на его теле не было следов насильственной смерти. Telegram-канал «112» сообщает, что причиной смерти экс-начальника регионального УФСБ стала вирусная пневмония.