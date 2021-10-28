28 октября 2021, 03:16
Разработчик «Спутника V» заявил, что может вычислить всех граждан с купленными сертификатами о прививке
Глава научного центра имени Гамалеи (создатель вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург заявил, что может вычислить всех граждан, кто купил сертификат о вакцинации против коронавируса без прививки
Фото: online47.ru
Глава научного центра имени Гамалеи (создатель вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург заявил, что может вычислить всех граждан, кто купил сертификат о вакцинации против коронавируса без прививки.
По его словам, примерно 80% россиян, которые утверждают, что привились «Спутником V», но заболели COVID-19 в тяжелой форме, со 100%-й вероятностью купили сертификат о вакцинации.
Александр Гинцбург заявил, что с помощью специального анализа на наличие маркеров можно вычислить заболевшего коронавирусом с поддельным сертификатом.
По данным специалистов, после прививки «Спутником V» у человека появляются нейтрализующие антитела к аденовирусу 26 типа и 5 типа. Если же таких тел к аденовирусам нет, то это означает, что человек прививку не делал.