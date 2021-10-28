28 октября 2021, 02:40
В Белоруссии задержали подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его жены и сына
В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве заместителя управляющего московским филиалом «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его супруги и 8-летнего сына
Фото: 123ru.net
В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве заместителя управляющего московским филиалом «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его супруги и 8-летнего сына.
В убийстве следователи подозревают бывшего делового партнера Михаила Яхонтова. По версии СКР, между мужчинами произошел конфликт, после чего партнер пришел к банкиру домой с целью убийства. При этом преступник не ожидал, что в доме будут находиться жена и сын Яхонтова.
После тройного убийства мужчина сразу же покинул Россию. Однако он был оперативно объявлен в розыск и задержан белорусскими правоохранителями.
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кунцевском райсуде Москвы сообщает, что подозреваемого зовут Андрей Скрипкин. Он заочно арестован.