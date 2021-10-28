Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в размере 10% от выручки
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к информации, запрещенной к распространению в России
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к информации, запрещенной к распространению в России.
Данное правонарушение предполагает наказание в виде штрафа в размере от 5% до 10% годового оборота Google.
В Роскомнадзоре сообщили, передадут данный протокол в суд для привлечения компании к ответственности за отказ удалять запрещенный контент.
Выручка Google в России оценивается от 144 до 220 млрд рублей. Соответственно штраф составит от 14,4 до 22 млрд рублей.
Напомним, что с начала текущего года российское надзорное ведомство составило в отношении Google 16 протоколов за неудаление запрещенного контента. Общая сумма штрафов составила 32,5 млн рублей.