Власти Москвы запретили автосервисам и шиномонтажам работать в локдаун
Сергей Собянин запретил работу автосервисов и шиномонтажей на период нерабочих дней Такое решение было принято городскими властями, несмотря на то, что для водителей наступил сезон смены летней резины на зимнюю
Мэр Москвы Сергей Собянин запретил работу автосервисов и шиномонтажей на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Такое решение было принято городскими властями, несмотря на то, что для водителей наступил сезон смены летней резины на зимнюю.
В соответствии с указом мэра, с 28 октября по 7 ноября также закрываются химчистки, прачечные, салоны красоты, фитнес-залы, бассейны, косметологические кабинеты, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, библиотеки и культурно-досуговые учреждения.
Вице-президент Национального автомобильного союза заявил РБК, что нельзя запрещать работу автосервисов и шиномонтажей в локдаун, поскольку они «оказывают услуги первоочередной важности для населения». Кроме того, сервис необходим и машинам «скорой помощи».