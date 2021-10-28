Суд присяжных оправдал экс-главу Раменского района по делу об убийстве любовницы
Суд присяжных оправдал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по делу об убийстве его любовницы Евгении Исаенковой, которая занимала должность замглавы Общественной палаты района
Суд присяжных оправдал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по делу об убийстве его любовницы Евгении Исаенковой, которая занимала должность замглавы Общественной палаты района.
Адвокат бывшего чиновника Артем Сарбашев сообщил агентству ТАСС, что его подзащитный был оправдан присяжными. Из шести присяжных пятеро сочли Андрея Кулакова невиновным.
15 ноября Подольский городской суд вынесет приговор на основании вердикта коллегии присяжных.
Напомним, что тело Евгении Исаенковой со следами удушения было обнаружено в начале мая 2019 года в салоне ее автомобиля. 31 мая силовики задержали по подозрению в убийстве женщины главу Раменского района Андрея Кулакова. По версии следствия, Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях. Женщина угрожала чиновнику рассказать об их связи жене, что и стало мотивом убийства. Сам Кулаков своей вины не признал.