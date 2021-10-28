Россияне научились подделывать импортные сертификаты о вакцинации
Стоимость сертификата о вакцинации Pfizer и другими импортными препаратами, которые официально признаны ВОЗ, стоит от 10 до 56 тысяч рублей и позволяет его обладателю путешествовать по миру
В России противники прививки против коронавируса теперь могут купить сертификат о вакцинации не только отечественными препаратами, но и импортными.
Стоимость сертификата о вакцинации Pfizer и другими импортными препаратами, которые официально признаны ВОЗ, стоит от 10 до 56 тысяч рублей и позволяет его обладателю путешествовать по миру.
По данным издания Baza, для покупки ковид-паспорта клиенту необходимо отправить продавцу фотографию своего загранпаспорта и личные данные, а затем совершить оплату. В дальнейшем он получит сертификат о вакцинации, выданный в другой стране, где есть возможность привиться импортными препаратами. При этом делать прививку и приезжать в страну выдачи сертификата не нужно. Проверить подлинность полученного COVID-сертификата можно в специальных приложениях.
Журналист Baza по редакционному заданию пытался купить ковид-паспорт в Чехии за 150 долларов и в Польше за 450 долларов. Однако «чешский» сертификат оказался недействительным. «Польский» сертификат о якобы вакцинации препаратом Pfizer, напротив, оказался действительным.
Между тем, юристы предупредили россиян, что в случае если обман раскроется, то им могут навсегда закрыть въезд в ту или иную страну. По словам экспертов, власти иностранных государств могут проверить как информацию о въезде россиян в страну, так и по камерам отследить, приходил ли он в конкретную клинику (ее название должно быть указано в сертификате) делать прививку.
Напомним, что в России максимальное наказание за подделку документов составляет два года лишения свободы.