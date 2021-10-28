Российские благотворители попросили президента не распространять на них закон об инагентах
Руководители нескольких благотворительных фондов подписали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой не распространять на них закон «об иностранных агентах», а также исключить из этого реестра уже внесенные туда НКО
Руководители нескольких благотворительных фондов подписали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой не распространять на них закон «об иностранных агентах», а также исключить из этого реестра уже внесенные туда НКО.
Авторы обращения отметили, что деятельность благотворительных организаций не является политической, а значит, закон «об инагентах» не может на них распространяться. Однако из-за размытых формулировок закона Минюст признает иностранными агентами организации, которые занимаются исключительно оказанием помощи нуждающимся и не ведут никакой политической деятельности.
Издание «Такие дела» сообщает, что обращение к президенту подписали актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, один из учредителей фонда «Подсолнух» Тимур Бекмамбетов, актер и учредитель фонда «Я в помощь» Никита Кукушкин, актер и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, глава фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, руководитель «Ночлежки» Григорий Свердлин и президент Русфонда Лев Амбиндер. Всего письмо подписали 39 человек.