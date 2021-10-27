27 октября 2021, 18:57
Новым детским омбудсменом стала экс-сенатор и многодетная мать Мария Львова-Белова
Президент Владимир Путин назначил члена Совета Федерации Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка. Согласно указу главы государства, Мария Львова-Белова будет занимать должность детского омбудсмена при президенте в течение пяти лет
Фото: instagram.com/marialvovabelova
Президент Владимир Путин назначил члена Совета Федерации Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка.
Согласно указу главы государства, Мария Львова-Белова будет занимать должность детского омбудсмена при президенте в течение пяти лет.
Мария Львова-Белова является не только сенатором, но и многодетной матерью. Вместе с мужем-священником она воспитывает девятерых детей, из которых четверо - приемные.
Напомним, что ее предшественница на этом посту Анна Кузнецова перешла на работу в Государственную думу.