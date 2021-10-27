В России число политических заключенных за год выросло до 420 человек
Правозащитники сообщили, что число политзаключенных в современной России сравнялось с аналогичным показателем позднего СССР – до того, как президент Михаил Горбачев их не амнистировал
В России за год число политических заключенных выросло с 362 до 420 человек. Такие данные приводит правозащитный проект «Мемориал» (организация включена в реестр иностранных агентов), который также опубликовал обновленный список политзэков во Дню памяти жертв политических репрессий.
Правозащитники сообщили, что число политзаключенных в современной России сравнялось с аналогичным показателем позднего СССР – до того, как президент Михаил Горбачев их не амнистировал.
Руководитель программы поддержки заключенных «Мемориала» Сергей Давидис сообщил «Медузе» (издание внесено в реестр инагентов), что из 420 человек в списке 360 преследуются по религиозным мотивам. В основном это мусульмане, которых обвиняют в участии в запрещенных в России организациях, а также последователи «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Остальные 80 человек преследуются по политическим мотивам. В их числе и случайные люди, которых обвинили в применении насилия в отношении полицейских на протестных митингах.
«При этом наши списки дают лишь минимальную оценку числа политзаключенных в России. Реальное число политзаключенных и других лиц, лишенных свободы по политическим мотивам, несомненно, существенно выше», - заявил Сергей Давидис.