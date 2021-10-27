27 октября 2021, 15:51
Главного борца с наркотиками в Красноярском крае заподозрили в поджоге машины из мести
В полицию обратился местный житель, у которого сгорел автомобиль. Силовики оперативно нашли поджигателя, который на допросе заявил, что действовал по указанию Вячеслава Скибы
Фото: YouTube
Руководителя управления по контролю за оборотом наркотиков по Красноярскому краю Вячеслава Скибу заподозрили в организации поджога автомобиля.
В полицию обратился местный житель, у которого сгорел автомобиль. Силовики оперативно нашли поджигателя, который на допросе заявил, что действовал по указанию Вячеслава Скибы. Мужчина рассказал, что полицейский начальник был очень недоволен тем, что потерпевший занял его парковочное место, сообщает телеграм-канал Baza.
Расследованием дела о поджоге машины занимается управление собственной безопасности ГУ МВД по региону.