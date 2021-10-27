ФСБ закупает горнолыжное снаряжение для шести человек на 600 тысяч рублей
Войсковая часть №55056 (Управление материально-технического обеспечения ФСБ России) объявила тендер на закупку горнолыжного снаряжения фирмы Fischer
Войсковая часть №55056 (Управление материально-технического обеспечения ФСБ России) объявила тендер на закупку горнолыжного снаряжения фирмы Fischer.
По условиям госконтракта, снаряжение закупается за счет государственной казны только для шести человек. При этом его стоимость составляет 600 тысяч рублей.
Спецслужбе понадобились горные лыжи Fischer модели The curv DTX M-Track для «продвинутых райдеров». Стоимость одной пары таких лыж в магазинах начинается от 70 тысяч рублей, а шесть пар обойдутся госбюджету уже в 420 тысяч рублей.
В госзаказе также указаны лыжные ботинки фирмы Fischer (модель RC4 The curv one 110 Vacuum Walk) стоимостью от 31 тысячи рублей за пару. В дополнение к лыжам и ботинкам чекисты заказали крепления и палки, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
Закупка самого современного горнолыжного снаряжения производится «для государственных нужд».