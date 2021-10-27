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27 октября 2021, 14:59

Дина Аверина завоевала два золота на ЧМ по художественной гимнастике

Российская спортсменка Дина Аверина выиграла две золотые медали на Чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Японии. Она показала лучший результат в соревнованиях с мячом и в соревнованиях с обручем

Дина Аверина завоевала два золота на ЧМ по художественной гимнастике
Фото: onashem.mediasole.ru

Российская спортсменка Дина Аверина выиграла две золотые медали на Чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Японии. Она показала лучший результат в соревнованиях с мячом и в соревнованиях с обручем.

За свое выступление с мячом Дина Аверина получила 29,125 балла. Второе место заняла ее сестра-близнец Арина с результатом 27,675 балла. Бронзу завоевала белорусская гимнастка Алина Горносько, получившая 27,300 балла.

В упражнениях с обручем Дина Аверина заработала 27,750 балла. Арина Аверина получила 24,950 балла и стала только шестой.

Отметим, что Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира.

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