27 октября 2021, 14:59
Дина Аверина завоевала два золота на ЧМ по художественной гимнастике
Российская спортсменка Дина Аверина выиграла две золотые медали на Чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Японии. Она показала лучший результат в соревнованиях с мячом и в соревнованиях с обручем
Фото: onashem.mediasole.ru
Российская спортсменка Дина Аверина выиграла две золотые медали на Чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Японии. Она показала лучший результат в соревнованиях с мячом и в соревнованиях с обручем.
За свое выступление с мячом Дина Аверина получила 29,125 балла. Второе место заняла ее сестра-близнец Арина с результатом 27,675 балла. Бронзу завоевала белорусская гимнастка Алина Горносько, получившая 27,300 балла.
В упражнениях с обручем Дина Аверина заработала 27,750 балла. Арина Аверина получила 24,950 балла и стала только шестой.
Отметим, что Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира.