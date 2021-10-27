Коронавирус может стать «спусковым крючком» для развития болезни Альцгеймера
В 2020 году в США скончалось на 42 тысячи больше пациентов с болезнью Альцгеймера, чем в допандемийные годы. Кроме того, число людей, которым с начала пандемии коронавируса был поставлен этот диагноз, выросло в два раза
Коронавирусная инфекция может стать «спусковым крючком» для развития болезни Альцгеймера у людей, имеющих к ней предрасположенность.
Заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений по разделу «Наука», ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян со ссылкой на исследование американских ученых сообщила, что в 2020 году в США скончалось на 42 тысячи больше пациентов с болезнью Альцгеймера, чем в допандемийные годы.
Кроме того, число людей, которым с начала пандемии коронавируса был поставлен диагноз «болезнь Альцгеймера», выросло в два раза.
По данным ученых, сам по себе COVID-19 не вызывает болезнь Альцгеймера, однако может послужить спусковым фактором для ее дальнейшего развития.
Элен Мхитарян рекомендовала пациентам, которые после перенесенного коронавируса заметили какие-либо значительные нарушения, обращаться к врачу, сообщает РИА Новости.