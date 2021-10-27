27 октября 2021, 13:54
Из Хабаровского края в Китай незаконно вывезли лесоматериалы на 3,2 млрд рублей
По версии следствия, с июня 2015 года по сентябрь 2019 года две хабаровские компании-экспортеры пиломатериалов из хвойных пород предоставляли в ФТС фиктивные документы, в которых была занижена таможенная стоимость леса
Фото: Dvhab.ru
В Хабаровском крае выявили контрабанду леса на 3,2 млрд рублей. Древесина экспортировалась в Китай.
В управлении Федеральной таможенной службы (ФТС) по Хабаровскому краю сообщили, что по факту контрабанды леса возбуждено пять уголовных дел.
По версии следствия, с июня 2015 года по сентябрь 2019 года две хабаровские компании-экспортеры пиломатериалов из хвойных пород предоставляли в ФТС фиктивные документы, в которых была занижена таможенная стоимость леса. Таким образом из России было вывезено как минимум 708 тысяч кубометров лесоматериалов.
В рамках расследования уголовных дел силовики провели обыски и выемку документов в офисах организаций и квартирах подозреваемых.