27 октября 2021, 13:45
Власти Израиля в ноябре разрешат въезд в страну привитым «Спутником V» туристам
Израиль планирует разрешить въезд в страну туристам привитых российской вакциной «Спутник V». Такое решение было принято на совещании у главы правительства Нафтали Беннета
Фото: Haaretz
Власти Израиля планируют разрешить въезд в страну туристам, которые привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Такое решение было принято на совещании у главы правительства Нафтали Беннета, который в конце октября провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Издание The Jerusalem Post сообщает, что правила въезда в Израиль будут обновлены 1 ноября 2021 года. Согласно измененным правилам, с 15 ноября будет разрешен въезд иностранных туристов, привитых «Спутником V».
При этом иностранцам по приезду в Израиль необходимо будет пройти серологическое исследование на COVID-19 (анализ на антитела в сыворотке крови) в дополнение к ПЦР-тесту.