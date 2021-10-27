27 октября 2021, 13:33
В мэрии Керчи проводятся обыски. Решается вопрос о возбуждении дела
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правоохранительные органы проводят в администрации Керчи проверку эффективности расходования бюджетных средств. Чиновник уточнил, что данная проверка носит плановый характер.
Фото: КерчьИнфо
Сотрудники правоохранительных органов Крыма проводят обыски в мэрии Керчи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в силовых структурах.
Источник также рассказал, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но подробностей не сообщил. Задержанных пока нет.
Одновременно с этим глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правоохранительные органы проводят в администрации Керчи проверку эффективности расходования бюджетных средств. Чиновник уточнил, что данная проверка носит плановый характер.
Напомним, что глава городской администрации Сергей Бороздин подал в отставку по собственному желанию в конце июля. В окружении мэра объяснили его увольнение проблемами со здоровьем. Сейчас Керчью руководит Святослав Брусаков.