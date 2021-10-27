В «Единой России» пообещали «выгнать с позором» из партии петербургского чиновника за угрозы в адрес мундепов
Заместителя главы муниципального образования «Лиговка-Ямская» (Санкт-Петербург) Сергея Ильина могут исключить из «Единой России» и уволить с занимаемой должности из-за угроз в адрес своих коллег в рабочем чате
Заместителя главы муниципального образования «Лиговка-Ямская» (Санкт-Петербург) Сергея Ильина могут исключить из «Единой России» и уволить с занимаемой должности из-за угроз в адрес своих коллег в рабочем чате.
В региональном отделении «ЕР» агентству ТАСС сообщили, что если данная информация подтвердится, что Ильин «будет незамедлительно и с позором исключен из партии и уволен с занимаемой должности». В партии власти также пообещали, что этой историей займутся правоохранительные органы.
По данным Znak.com, Сергей Ильин, предположительно, написал в чате муниципальному депутату Михаилу Шабалкину, что «перережет [ему] горло». Оскорбления и угрозы поступили также в адрес муниципального депутата Александра Изотова.
«Сам приеду и голову откручу, кому захочу. Не видел еще ни одного человека, кто бы мог мне противостоять», - написал чиновник.
Сам Сергей Ильин данную информацию не комментирует.