27 октября 2021, 12:45
В России вновь зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки было зарегистрировано 1123 летальных случая среди ковидных пациентов. Это рекордный показатель смертности с февраля 2020 года
Фото: life.ru
В России за прошедшие сутки выявили 36 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 8 352 601 человека.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки было зарегистрировано 1123 летальных случая среди ковидных пациентов. Это рекордный показатель смертности с февраля 2020 года.
В Москве выявили 5 789 новых заражений, в Петербурге – 2 913, в Московской области – 2 670, а в Самарской области – 1 297. Эти регионы являются лидерами по суточному приросту заболевших.
Напомним, что в Москве и Московской области с 28 октября начинается локдаун, который продлится до 7 ноября. В остальных регионах режим нерабочих дней начнется с 30 октября.