«Дети ГУЛАГа» направили коллективный иск в суд к депутатам Госдумы
В Верховный суд России поступил коллективный иск от детей жертв сталинского террора, которые требуют исполнения решения Конституционного суда и предоставления им квартир в Москве и других крупных городах, откуда в советское время были выселены их родители
В Верховный суд России поступил коллективный иск от детей жертв сталинского террора, которые требуют исполнения решения Конституционного суда и предоставления им квартир в Москве и других крупных городах, откуда в советское время были выселены их родители. Иск подан от лица 23 человек.
Ответчиком по иску указана Государственная дума России, а основным заявителем - 70-летняя Алиса Мейсснер. Ее мать вместе с родителями проживала в центре Москвы, а в 1941 году их как немцев выслали из российской столицы на лесозаготовки. Алиса Мейсснер родилась в спецпоселении и проживает в поселке Рудничный Кировской области.
«Русская служба Би-би-си» сообщает, что к иску Алисы Мейсснер присоединились еще 22 человека. Самому старшему заявителю 89 лет, а самому младшему 64 года. Еще один заявитель скончался накануне подачи иска в суд. Все истцы имеют статус реабилитированных жертв политических репрессий.
В соответствии законом «О реабилитации жертв политических репрессий» от 1991 года, власти обязаны возместить ущерб тем, кто был отправлен в ссылку или лагеря ГУЛАГа, а также их родившимся в этих местах детям. За «детьми ГУЛАГа» закреплено право вернуться на прежнее место жительства родителей и получить от государства социальное жилье в счет утраченного в результате репрессий.