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27 октября 2021, 11:59

Полицейские задержали с наркотиками представителя Рамзана Кадырова в СЗФО

В Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции нашли у руководителя представительства главы Чечни Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Ислама Хизриева наркотические вещества

Полицейские задержали с наркотиками представителя Рамзана Кадырова в СЗФО
Фото: Фонтанка.ру

В Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции нашли у руководителя представительства главы Чечни Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Ислама Хизриева наркотические вещества.

26 октября инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого находился Ислам Хизриев. Портал 47news со ссылкой на полицейских сообщает, что чиновник находился «в не совсем адекватном состоянии». Гаишники решили провести осмотр, в ходе которого изъяли у Хизриева три грамма наркотического психостимулятора.

В свою очередь медосвидетельствование выявило в крови представителя Рамзана Кадырова в СЗФО следы наркотиков.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере».

В администрации Чеченской республики задержание Ислама Хизриева с наркотиками пока не прокомментировали.

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