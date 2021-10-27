ФАС России возбудила дело против американской компании Apple
Федеральная антимонопольная служба России возбудила административное дело против американской компании Apple. Поводом для возбуждения дела стал запрет разработчикам мобильных приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок мимо AppStore
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело против американской компании Apple. Поводом для возбуждения дела стал запрет разработчикам мобильных приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок мимо AppStore.
По данным ведомства, в пункте 3.1 Руководства по рассмотрению App Store говорится о запрете разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.
В ФАС сочли данные действия Apple злоупотреблением доминирующим положением на рынке. Компании было выдано предупреждение об устранении нарушений до 30 сентября текущего года, однако Apple его не исполнила.
В антимонопольном ведомстве сообщили, что если вина Apple будет доказана, что ей назначат оборотный штраф от суммы выручки на рынке.