Московские чиновники попросили алкомаркеты закрыться на время мини-локдауна
В Москве на период нерабочих дней закрываются алкомаркеты. Накануне владельцы торговых точек получили от управ и префектур уведомление о необходимости приостановить свою работу
В Москве на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября закрываются алкомаркеты. Накануне владельцы торговых точек получили от управ и префектур уведомление о необходимости приостановить свою работу на время локдауна.
«Ведомости» сообщают, что такие уведомления получили алкобутики сети Wine Room, компания «Е-вино», бутик Winemafia.
Московские чиновники ссылаются на указ мэра Сергея Собянина, согласно которому в период локдауна должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%.
Согласно федеральному законодательству, спиртные напитки относятся к продовольствию, а в предыдущий локдаун власти алкомаркеты не закрывали. Если в указе Собянина не прописала отдельная оговорка по алкоголю, что требование префектур и управ закрыть винные магазины является незаконным.
Тем не менее, владельцы алкомаркетов на всякий случай планируют расширить ассортимент продуктов питания, чтобы не попасть под антиковидные ограничения.