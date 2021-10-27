27 октября 2021, 11:26
Глава Томской области пригрозил непривитым от COVID-19 чиновникам отстранением от работы
Глава региона напомнил госслужащим, что для них вакцинация носит обязательный характер. «Учтите - спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы
Фото: gubernator.tomsk.ru
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил чиновникам, которые отказываются ставить прививку от коронавируса, отстранением от работы.
Глава региона напомнил госслужащим, что для них вакцинация носит обязательный характер. «Учтите - спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию», - заявил губернатор, слова которого приводит «ТВ 2».
Согласно распоряжению управления Роспотребнадзора по Томской области, до начала 2022 года от коронавируса должны быть привиты не менее 80% госслужащих, работников сферы услуг, образования и здравоохранения.