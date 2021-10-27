СКР возбудил дело по факту хищения 232 млн рублей при строительстве военных объектов в Арктике
Речь идет о хищении части бюджетных денег, выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. Общий объем финансирования проекта составляет 4,3 млрд рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения 232 млн рублей при строительстве военных объектов в Арктике. Речь идет о хищении части бюджетных денег, выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. Общий объем финансирования проекта составляет 4,3 млрд рублей.
Фигурантами дела о хищении 232 млн рублей стали Евгений Горбачев, который являлся учредителем московского ООО «Спецстрой-1», а в дальнейшем возглавлявший основного застройщика Вооруженных сил РФ - АО «Главное управление обустройства войск», а также его партнер Александр Ашгибисов, сообщает «КоммерсантЪ».
Согласно материалам следствия, руководители ООО «Спецстрой-1» совместно с неустановленными лицами не поставили стройматериалы в полном объеме в рамках госконтракта, хотя деньги они получили в полном объеме.
232 млн рублей были перечислили на основании фиктивных договоров на счета подконтрольных ООО «Форматика» и ООО «Санпласт». С целью сокрытия недоимки руководители «Спецстроя-1» подделали документы сдачи строительных работ на сумму более 508,7 млн рублей.