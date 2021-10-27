27 октября 2021, 08:27
В Астрахани из психбольницы сбежал предполагаемый член банды Шамиля Басаева
В Астрахани из психиатрической больницы сбежал Магомед Алханов 1982 года рождения, который был осужден за бандитизм и находился в больнице на медицинской экспертизе
Фото: twitter.com/vesti_news
В Астрахани из психиатрической больницы сбежал Магомед Алханов 1982 года рождения, который был осужден за бандитизм и находился в больнице на медицинской экспертизе.
В ГУ МВД по Астраханской области распространило фотографии беглеца и обратилась к гражданам за помощью в его поиске.
Имя сбежавшего совпадает с именем уроженца Чечни, который был задержан в июне 2021 года в качестве пособника террористов Шамиля Басаева и Хаттаба. Его обвиняют в причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году.
В конце августа Магомеда Алханова перевели из СИЗО в астраханскую психиатрическую больницу для проведения экспертизы.