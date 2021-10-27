Российский бизнес предложил властям ввести обязательную вакцинацию вместо локдауна
Представители российского бизнеса обратились к властям с призывом сделать вакцинацию граждан от коронавируса фактически обязательной, но бесплатной даже в частных клиниках
Представители российского бизнеса обратились к властям с призывом сделать вакцинацию граждан от коронавируса фактически обязательной, но бесплатной даже в частных клиниках.
В совместном письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что вместо закрытия магазинов в период нерабочих дней властям следует ввести обязательную и всеобщую вакцинацию против COVID-19.
Представители бизнеса также предложили сделать привитым гражданам скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщают «Известия».
Авторы обращения отмечают, что октябрь, ноябрь и декабрь являются высоким сезоном в торговле, а компании в этот период формирует 30–50% своей годовой выручки. В этой связи закрытие предприятий торговли на время локдауна губительно для бизнеса и экономики страны в целом.
В Роспотребнадзоре пообещали рассмотреть предложение бизнеса.
Напомним, что период с 30 октября по 7 ноября в России объявлен нерабочим. В указанные даты в штатном режиме могут работать только аптеки и продовольственные магазины.