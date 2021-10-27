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27 октября 2021, 07:47

Сестра жены Сергея Шойгу вслед за другими родственниками министра занялась бизнесом

Родная сестра супруги главы Минобороны России Сергея Шойгу Елена Антипина, как и другие члены семьи высокопоставленного чиновника, решила заняться бизнесом

Сестра жены Сергея Шойгу вслед за другими родственниками министра занялась бизнесом
Фото: rusplt.ru

Родная сестра супруги главы Минобороны России Сергея Шойгу Елена Антипина, как и другие члены семьи высокопоставленного чиновника, решила заняться бизнесом.

Сестра Ирины Шойгу недавно зарегистрировала фирму «Суалекс», которая занимается торговлей недвижимостью, строительством зданий, а также ремонтными работами. Судя по указанному фронту работ, компания Елены Антипиной вполне может претендовать на получение государственных контрактов. Тем более что другие родственники Сергея Шойгу очень преуспели в этой сфере.

Например, фирма «Арциус», связанная с дочерью министра обороны Ксенией Шойгу, занимается предрейсовыми медосмотрами водителей «Мосгортранса». Еще одна компании Шойгу «Консорциум энергоресурс» участвовала в расширении Калининской АЭС в Тверской области, строила стадионы «Волгоград Арена» и «Нижний Новгород» к ЧМ по футболу 2018 года, Фрунзенский мост в Самаре, дорожную развязку в Красногорске и т.д.

Близкая подруга Сергея Шойгу и, по данным российских СМИ, мать его внебрачного сына Данилы Шебунова Елена Каминскас (в девичестве Шебунова) до встречи с высокопоставленным чиновником была обычной стюардессой, а затем переквалифицировалась в бизнесвумен.

Успешным бизнес Елен Каминскас стал за счет получения государственных подрядов. Ее фирма «Спецстройконструкция» взяла в лизинг у ЗАО «Спецстрой-Лизинг» производственные линии для изготовления легких стальных конструкций и стала поставлять Минобороны через ФГУП «ГВСУ № 12» отделочные материалы для строительства военных городков.

До 2018 года Шебуновой принадлежали 30% акций ООО «Лифтовые инновации», которое получило госконтракты от Центра управления городским имуществом и других госструктур на 60 млн рублей. Кроме того, подруга Сергея Шойгу учредила ООО «Фениксконсалтгрупп» (фирма уже ликвидирована), директором которого значилась Наталья Бондаренко. Она через свою компанию «АФК» оказывает услуги по уборке помещений и прилегающей территории общежитий Академии управления МВД России.

Пробует себя в бизнесе и внебрачный сын Сергея Шойгу Данила Шебунов. Пока молодой человек государственные контракты не получает, но тоже неплохо зарабатывает на управлении недвижимостью. Его ООО «Капитал Инвест» приобрело в собственность два офисных помещения в бизнес-центре Crosswall возле станции метрополитена «Парк Победы» в Москве. Стоимость этой недвижимости оценивается в 150 млн рублей. Благодаря этому 20-летний Шебунов уже стал миллионером.

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