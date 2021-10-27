27 октября 2021, 03:16
Турецкие власти отпустили из тюрьмы российских туристов, которых обвинили в поджоге леса
Турецкие правоохранительные органы освободили из-под ареста группу из семи российских туристов, которых обвинили в поджоге леса в районе знаменитой Ликийской тропы
Фото: 123ru.net
Турецкие правоохранительные органы освободили из-под ареста группу из семи российских туристов, которых обвинили в поджоге леса в районе знаменитой Ликийской тропы.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил ТАСС, что россиян отпустили из тюрьмы под подписку о невыезде.
На время следствия туристы будут находиться в Турции под поручительство местных жителей, которые готовы предоставить им жилье.
По версии следствия, российские туристы во время похода по маршруту «Ликийская тропа» разожгли костер и спровоцировали пожар. Россияне утверждают, что пожар устроил кто-то другой, а они позвонили в службу спасения и пытались потушить его самостоятельно.