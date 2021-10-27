Депутат Мосгордумы от КПРФ заподозрил аварию при прокладке тоннеля метро под рекой
Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов опубликовал видео странного пятна из пузырей воздуха на поверхности Москвы-реки. Парламентарий предположил, что это пятно появилось из-за аварии при прокладке тоннеля Большой кольцевой линии метро
Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов опубликовал видео странного пятна из пузырей воздуха на поверхности Москвы-реки. Парламентарий предположил, что это пятно появилось из-за аварии при прокладке тоннеля Большой кольцевой линии метро.
«Пузыри воздуха на поверхности намекают на то, что вода пошла в тоннель», - сообщил Павел Тарасов.
В свою очередь глава «Мосинжпроект» (оператор программы развития московского метрополитена) Юрий Кравцов в беседе с ТАСС заверил, что выход воздуха на поверхность реки в районе прокладки тоннеля новой линии метро не связан с неполадками.
Специалист пояснил, что выход воздуха на поверхность Москвы-реки произошел из-за залегающих в тоннеле песчано-галечниковых грунтов. В таких грунтах выдавливаемый воздух поднимается вверх и таким образом формирует круги на воде.
Кравцов добавил, что прокладка тоннеля московского метро под водой проходит в штатном режиме.