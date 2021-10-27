Дочь Дмитрия Пескова поддержала независимые СМИ и призвала изменить закон об инагентах
Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета Пескова, которая проживает во Франции, призвала российские власти изменить закон об «иностранных агентах», который сильно усложнил жизнь НКО и независимым СМИ
Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета Пескова, которая проживает во Франции, призвала российские власти изменить закон об «иностранных агентах», который сильно усложнил жизнь НКО и независимым СМИ.
В своем аккаунте в Instagram Лиза Пескова написала, что поддерживает журналистов «в их желании бороться за свободу слова и журналистики». Дочь высокопоставленного чиновника также призналась, что читает новости в основном на ресурсах, включенных в список СМИ-инагентов.
Елизавета Пескова считает странным, что решение о внесении СМИ в реестр «инагентов» принимает Минюст совместно с МИД. По ее мнению, такие решение должен принимать суд при наличии широкой доказательной базы. Однако в России процедура включения в реестр «инагентов» выглядит как «наскоро слепленные политические дела против конкретных групп журналистов и неугодных СМИ».
«В 21 веке ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ МНЕ хотелось бы видеть более конструктивный диалог и справедливое отношение к журналистам, которые то и дело „попадают в опалу“», - добавила дочь Дмитрия Пескова.