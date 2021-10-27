Волгоградский фермер пожаловался в суд на военных из-за езды на танках по его полям
Фермер и глава КФХ «Пахарь» Аркадий Дудов сообщил, что уже два года снимает плохой урожай из-за того, что военнослужащие из 20-й гвардейской мотострелковой бригады срезают дорогу к полигону Прудбой на тяжелой технике через его поля
Фермер из Волгоградской области подал в суд на Министерство обороны России из-за того, что военные ездят на бронетехнике по его сельхозугодиям.
Фермер и глава КФХ «Пахарь» Аркадий Дудов сообщил, что уже два года снимает плохой урожай из-за того, что военнослужащие из 20-й гвардейской мотострелковой бригады срезают дорогу к полигону Прудбой на тяжелой технике через его поля. Военные на бронетехнике пугают животных и превращают пахни в кашу.
Волгоградский фермер оценил убытки от действий военных в 9,2 млн рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
Проблема возникла из-за того, что дорогу к полигону застроили кафе, отелями и заправками. На танках ездить по оживленной дороге стало проблематично, поэтому администрация Городищенского района разрешила военным срезать путь через сельскохозяйственные земли.