27 октября 2021, 01:08
Губернатор Подмосковья сообщил о рекордном числе ковидных пациентов на аппаратах ИВЛ
По словам главы региона, на сегодняшний день в подмосковных больницах заняты более 500 аппаратов искусственной вентиляции воздуха. Этот показатель является рекордным для Московской области
Фото: chr.mk.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о рекордном числе ковидных пациентов, которые в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ.
По словам главы региона, на сегодняшний день в подмосковных больницах заняты более 500 аппаратов искусственной вентиляции воздуха. Этот показатель является рекордным для Московской области.
Губернатор в эфире телеканала «Россия-1» также сообщил, что на стационарном лечении находятся 10 тысяч пациентов с COVID-19, а система здравоохранения региона «работает на пределе». Чиновник добавил, что 80% попавших в больницы пациентов не были привиты от коронавируса.
По данным на 26 октября, в Московской области за сутки было выявлено 2930 новых случаев заражения коронавирусом.