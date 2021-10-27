27 октября 2021, 00:36
Роскомнадзор внес Telegram и «ЖЖ» в реестр социальных сетей
Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей «Живой журнал» и мессенджер Telegram. Теперь администрации этих ресурсов обязаны будут самостоятельно искать запрещенный контент и блокировать его
Фото: likeni.ru
Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей «Живой журнал» и мессенджер Telegram. Теперь администрации этих ресурсов обязаны будут самостоятельно искать запрещенный контент и блокировать его.
Решение о внесении Telegram и Livejournal в реестр соцсетей было принято 26 октября на основании закона «О самоконтроле соцсетей», который был принят в 2020 году. Данный закон предполагает, что интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную Роскомнадзором информацию.
В российский реестр социальных сетей помимо Telegram и Livejournal входят Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».