Управделами президента закупает спортивные автомобили по 12,5 млн рублей
Управление делами президента России выделил 550 млн рублей на покупку спортивных автомобилей. Каждый спорткар обойдется государственному бюджету в 12,5 млн рублей
Управление делами президента России выделил 550 млн рублей на покупку спортивных автомобилей. Каждый спорткар обойдется государственному бюджету в 12,5 млн рублей.
Заявку на спортивные автомобили оставил на портале госзакупок «Автомобильный комбинат» Управделами президента. Целью закупки указано «безопасное и комфортное передвижение».
Управделами закупает для государственных нужд 39 полноприводных автомобилей мощностью более 510 лошадиных сил и стоимостью 12,5 млн рублей за единицу. Машины должны развивать скорость свыше 250 километров в час, а разгон до сотни не должен занимать более пяти секунд, что, кстати, совсем не соответствует понятию «безопасное движение».
Спорткары также должны быть оборудованы системами климат- и круиз-контроля, подогревом и вентиляцией сидений и другими современными опциями.
Телеграм-канал «Можем объяснить» пишет, что под заявленные требования подходят BMW M850i M Sport и Mercedes-Benz E-Класс AMG в кузове W213.
Подрядчик также должен поставить Управделами президента 30 куда автомобилей по цене от 1,9 и 2,2 млн рублей за штуку.