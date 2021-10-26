В республике Хакасия из-за сложной ситуации с COVID-19 вводится комендантский час
Глава региона Валентин Коновалов написал в Instagram, что с 28 октября по 7 ноября местным жителям и гостям региона запрещается покидать свои дома с 22 часов вечера до шести часов утра
Власти Хакасии в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ввели комендантский час.
Глава региона Валентин Коновалов написал в Instagram, что с 28 октября по 7 ноября местным жителям и гостям региона запрещается покидать свои дома с 22 часов вечера до шести часов утра. Исключение власти сделали только для работников предприятий с непрерывным производством.
На указанный период приостанавливается работа городского общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном менее полугода назад коронавирусе.
Работа предприятий торговли (кроме аптек и продовольственных магазинов), общественного питания и сферы услуг приостанавливается. Кроме того, работодателей обязали перевести на удаленную работу не менее половины своих сотрудников, а для граждан старше 60 лет вводится режим изоляции.