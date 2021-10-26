Петербургский суд обязал «Агентство бизнес новостей» удалить статью о прошлом бизнесмена Ильи Трабера
Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга взыскал с «Агентства Бизнес Новостей» 300 тысяч рублей за публикацию статьи о прошлом бизнесмена Ильи Трабера, которая нанесла ущерб его достоинству и деловой репутации
Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга взыскал с «Агентства Бизнес Новостей» 300 тысяч рублей за публикацию статьи о прошлом бизнесмена Ильи Трабера, которая нанесла ущерб его достоинству и деловой репутации.
По решению суда, издание также должно удалить персональные данные бизнесмена и выпустить опровержение о том, что г-н Трабер не имеет криминального прошлого, а также не является «гангстером», «рейдером», «криминальным авторитетом» и «легендой Бандитского Петербурга», сообщает РИА Новости.
Отметим, что Илья Трабер намеревался взыскать с АБН компенсацию в размере 5 млн рублей, однако суд снизил сумму исковых требований до 300 тысяч рублей.
Напомним, что в 2018 году по иску бизнесмена было возбуждено дело о клевете в отношении телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом), который выпустил про него целый фильм. В 2021 году по иску Трабера возбудили еще одно дело о клевете. На этот раз против журналистов уже закрытого издания «Проект» (признано нежелательной организацией на территории РФ).