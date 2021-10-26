26 октября 2021, 16:20
Полковника полиции, расследовавшего громкие дела, нашли мертвым на даче
В Новой Москве нашли мертвым бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД полковника Алексея Новосельцева. Тело силовика обнаружили в бане, расположенной на его даче
Фото: Версия-Саратов
В Новой Москве нашли мертвым бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД полковника Алексея Новосельцева. Тело силовика обнаружили в бане, расположенной на его даче.
Telegram-канал Mash сообщает, что Новосельцев скончался в результате полученных ножевых ранений в сердце и горло. Тело нашла дочь убитого, которая забеспокоилась, что отец не отвечает на звонки.
Следствие считает, что Алексея Новосельцева могли убить из мести за раскрытые им преступления. Полковник среди прочего раскрыл убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, который был застрелен киллером 18 октября 2002 года в Москве.
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