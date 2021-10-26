Власти Подмосковья потратят 108 млн рублей на публикацию позитивных новостей о себе
Власти Московской области планируют потратить 108 млн рублей на формирование новостной ленты о своей деятельности с целью «укрепления доверия» к местным чиновникам и государственным институтам
Власти Московской области планируют потратить 108 млн рублей на формирование новостной ленты о своей деятельности с целью «укрепления доверия» к местным чиновникам и государственным институтам.
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, речь идет о создании в 2022 году единой новостной информационной ленты и бегущей строки на региональном портале.
Лента должна быть сформирована из новостей о деятельности властей Московской области, социально-экономическом развитии и важных событиях в регионе.
Новости будут размещаться на портале Подмосковья в виде специальной тематической информационной ленты в круглосуточном режиме. В сутки в ленте должно появляться по 359 публикаций.
При этом публикуемые новости должны укреплять доверие граждан к власти и формировать положительный образ Московской области как региона, «комфортного для проживания», сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».