В Москве нашли мертвой семью из трех человек. Глава семьи обвинялся в преднамеренном банкротстве
Убитых обнаружили их знакомые, которые не смогли с ними связаться и взяли запасной ключ у домработницы. На телах мужчины, женщины и ребенка были признаки насильственной смерти. Убитому ребенку было 8 лет
В Москве в квартире одного из домов на Мосфильмовской улице обнаружили мертвыми семью из трех человек, в том числе маленького ребенка.
Убитых обнаружили их знакомые, которые не смогли с ними связаться и взяли запасной ключ у домработницы. На телах мужчины, женщины и ребенка были признаки насильственной смерти. Убитому ребенку было 8 лет.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Телеграм-канал Shot сообщает, что у взрослых перерезано горло, а у ребенка сломана шея. Соседи погибших утверждают, что вечером в понедельник они слышали крики.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что убитый глава семьи Михаил Яхонтов был фигурантом уголовного дела о банкротстве ОАО «Смоленский банк» в 2016 году. Его подозревали в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн рублей. Яхонтов тогда получил 6 лет лишения свободы и остался должен по гражданскому иску больше 2 миллиардов рублей.